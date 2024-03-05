MediaTek завоевала рынок смартфонов

Сегодня компания Canalys опубликовал отчёт о рынке смартфонов за четвёртый квартал 2023 года, разделив производителей процессоров на отдельные категории. Данный анализ показал, что MediaTek выпустила больше мобильных процессоров для смартфонов, чем любой другой производитель чипов в последнем квартале прошлого года, продемонстрировав прирост в 21% по сравнению с предыдущим годом. Безусловно, в вопросе выручки компания Apple завоевала лидерство — смартфоны с процессорами гиганта из Купертино принесли американской компании 87 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем за тот же период годом ранее. И, естественно, компании MediaTek, Apple и Qualcomm были тремя лидирующими поставщиками чипов на рынке, плюс в топ попала компания Huawei со своими процессорами HiSilicon, которые принесли компании 7 миллиардов долларов выручки.

Также стоит отметить, что смартфоны с процессорами Unisoc выросли на 24% как по выручке, так и по объёму продаж по сравнению с предыдущим годом. А вот компания Samsung Semiconductor продемонстрировала снижение поставок смартфонов с чипами Exynos на 48%, что привело к снижению квартальной выручки до 5 миллиардов долларов это на 44% меньше, чем в прошлом году. Это довольно интересный топ, который показывает распределение сил на рынке мобильных гаджетов. Видно, что у MediaTek явный перевес и компания продолжает работать в этом направлении, но и конкуренты не отстают. Особенно радует Huawei в этом вопросе — компания растёт с каждым кварталом.
В сети появились рендеры Samsung Galaxy Z Flip6…
Буквально вчера в сети появились первые рендеры смартфона Galaxy Z Fold6, которые показали, что производи…
ASUS ROG Phone 8 Pro протестировали в бенчмарке …
Компания ASUS опубликовала результаты тестирования игрового смартфона ROG Phone 8 Pro, который еще не был…
Дисплей Galaxy S24 Ultra совершенно не бликует…
Среди достаточно важных функций смартфона Galaxy S24 Ultra многие почему-то упускают весьма интересное ре…
Samsung Galaxy M55 5G засветился в сети …
Недавно мы писали, что еще не представленный официально смартфон Samsung Galaxy M55 5G засветился в базе …
Nubia Z60 Ultra получит изоморфный дизайн …
Бренд Nubia опубликовал новые тизеры, раскрывающие главные, по мнению производителя, особенности грядущег…
Realme 12+ 5G показали на пресс-рендерах …
Сетевой информатор Судханшу Амбхоре поделился официальными изображениями смартфона Realme 12+, официальны…
Tecno Pova 6 Pro 5G получил АКБ на 6000 мАч…
Компания Tecno представила в рамках выставки MWC 2024 смартфон Pova 6 Pro 5G, одной из особенностей котор…
iPhone 16 получит новый процессор на техпроцессе в 3 нм…
В утечках кода операционной системы iOS 18 упоминается, что процессор A18 будет использоваться во флагман…
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor