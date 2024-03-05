MediaTek завоевала рынок смартфонов

Сегодня компания Canalys опубликовал отчёт о рынке смартфонов за четвёртый квартал 2023 года, разделив производителей процессоров на отдельные категории. Данный анализ показал, что MediaTek выпустила больше мобильных процессоров для смартфонов, чем любой другой производитель чипов в последнем квартале прошлого года, продемонстрировав прирост в 21% по сравнению с предыдущим годом. Безусловно, в вопросе выручки компания Apple завоевала лидерство — смартфоны с процессорами гиганта из Купертино принесли американской компании 87 миллиардов долларов, что на 20% больше, чем за тот же период годом ранее. И, естественно, компании MediaTek, Apple и Qualcomm были тремя лидирующими поставщиками чипов на рынке, плюс в топ попала компания Huawei со своими процессорами HiSilicon, которые принесли компании 7 миллиардов долларов выручки.

Также стоит отметить, что смартфоны с процессорами Unisoc выросли на 24% как по выручке, так и по объёму продаж по сравнению с предыдущим годом. А вот компания Samsung Semiconductor продемонстрировала снижение поставок смартфонов с чипами Exynos на 48%, что привело к снижению квартальной выручки до 5 миллиардов долларов это на 44% меньше, чем в прошлом году. Это довольно интересный топ, который показывает распределение сил на рынке мобильных гаджетов. Видно, что у MediaTek явный перевес и компания продолжает работать в этом направлении, но и конкуренты не отстают. Особенно радует Huawei в этом вопросе — компания растёт с каждым кварталом.