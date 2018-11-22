Meitu MP1801 первым в мире смартфон с тройной фронтальной камерой

В сети опубликовали фотографии нового смартфона MeiTu MP1801, который действительно получил тройную камеру, вот только размещена она не тыльной панели, а на фронтальной. Сведения о новинке появились в базе TENAA буквально несколько дней назад.

В ближайшее время разработчики намерены официально презентовать первый в мире смартфон с тройной фронтальной камерой. Более привлекательный и дорогой вид создают здесь вставки из металла и кожи, которые полностью покрывают корпус смартфона.

Диагональ экрана составляет 6,21 дюйма, чего вполне достаточно для экрана с разрешением 2240 на 1080 пикселей. Meitu MP1801 имеет аккумулятор емкостью 3400 мАч и работает под управлением ОС Android 9.0. «Сердцем» устройства является многоядерный процессор с частотой 2,6 Ггц. Объем оперативной памяти 8 гб, тогда как встроенная память составляет 128-256 ГБ.