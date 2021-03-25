Meitu прекратила сотрудничество с Xiaomi

Раньше Meitu была известна своими смартфонами, ориентированными на качество камеры, но компания решила прекратить производство телефонов в 2019 году. Однако за год до этого, в ноябре 2018 года она подписала партнерство с Xiaomi, согласно которому обе компании будут совместно разрабатывать смартфоны. Спустя чуть более двух лет после подписания этого соглашения партнерство закончилось. Об этом сообщил генеральный директор Meitu У Синьхун на ежегодной конференции. Он сообщил, что Meitu прекратил сотрудничество с Xiaomi и забрал свои товарные знаки и лицензии. Он также заявил, что Meitu больше не будет заниматься производством и продажей мобильных телефонов. Вероятно, причиной стал низкий спрос на устройства, созданные в партнерстве.