Meizu 15 Lite в белом корпусе из керамики

У Meizu 15 Lite всего один модуль на тыльной камере разрешением 12 МП. Электронная начинка базируется на платформе Snapdragon 626. Внутренняя память более легкая по объему и может быть равной 32 ГБ либо 64 ГБ.Набор памяти включает 4 ГБ ОЗУ и флэш-массив объемом 64 ГБ либо 128 ГБ. Super AMOLED дисплей гаджета обладает размером 5,46 дюйма и четкостью 1920 х 1080 пикселей. Кроме того, экран поддерживает функцию Always On. Камера старшей модели состоит из двух оптических блоков – на 20 МП и 12 МП. Селфи-камера у обеих моделей имеет разрешение 20 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.