Meizu 15 Plus показался на новом рендере

Уже давно не секрет, что компания Meizu готовит к выпуску флагманский смартфон, который будет приурочен к пятнадцатой годовщине китайского бренда. Слухи прочат Meizu 15 и 15 Plus топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, музыкальную начинку от ESS, актуальный безрамочный дизайн и сильно переработанную Flyme OS. Сегодня в сети появился очередной рендер ожидаемого устройства. Отметим логотип в стиле Pro 7 и Pro 7 Plus, вписанную в экран фронтальную камеру (как у Essential Phone), двойную камеру с кольцевой вспышкой вокруг лазерного автофокуса и очень узкие рамки. Насколько эта утечка соответствует действительности, узнаем уже в марте 2018 года, когда и состоится анонс Meizu 15 и 15 Plus.