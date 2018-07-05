Meizu 16 набирает быструю популярность в России

Новинка выйдет в стандартной и более продвинутой модификациях (Meizu 16 и 16 Plus соответственно) на базе чипов Snapdragon 710 и Snapdragon 845. В последней версии ожидается наличие эффективной системы охлаждения с использованием тепловых трубок.Ни на лицевой, ни на тыльной стороне аппарата не имеется сканера пальцевых отпечатков, правда, это вовсе не обязательно свидетельствует о применении экранного дактилоскопического сенсора (расположением для него могут служить и грани). Сдвоенная камера девайса имеет вертикальное расположение со смещением к верхней грани, тогда как по более ранним утечкам, она должна была находиться почти по центру задней крышки.О стоимости смартфона пока неизвестно.