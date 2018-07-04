Meizu 16 с подэкранным сканером засветился на фото

Китайские сетевые источники поделились фотографией, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон Meizu 16. На снимок попала лишь нижняя часть устройства, на котором можно разглядеть место для распознавания прикосновения по отпечатку пальцев. Предполагается, что на фото изображены две версии Meizu 16, более продвинутая из которых и получит встроенный под экран дактилоскоп.

Согласно предыдущим слухам, Meizu 16 и 16 Pro получат 5,6 и 6,1 дюймовые дисплеи с узкими рамками и аналогом функции 3D Touch, систему навигации на базе жестов, топовый чипсет Snapdragon 845, сдвоенную основную камеру на 12 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп, а также медные тепловые трубки. Официальный анонс смартфонов запланирован на конце августа.