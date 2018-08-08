Meizu 16 выглядит шикарно

Официально представлен смартфон Meizu 16, который компания создавала специально для ценителей современных технологий. У новинки большой дисплей с диагональю 6,5 дюймов, высокое разрешение и сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Это позволило убрать всевозможные брови и вставки с фронтальной панели — у вас вся площадь занята экраном, на котором приятно смотреть фильмы, сериалы, играть в игры или читать литературу. Да и стоимость самой простой модели составляет всего 395 долларов, что для флагмана в 2018 году очень низкая цена. Обязательно советуем присмотреться к данной новинке, ведь за свои деньги здесь прямо шикарный функционал предлагают. Особенно продукт выделяется на фоне конкурентов, которые стоят дороже 1000 долларов, а сейчас таких смартфонов очень даже много. Ждем ценника для России.