Meizu 16Xs: бюджетный смартфон с тройной камерой и чипом Snapdragon 675 и ценником от $246

В Китае состоялась презентация нового бюджетного смартфона Meizu 16Xs.

Новинка стала упрощённой версией флагмана Meizu 16S. Смартфон получил такой же стеклянный корпус с закруглёнными краями и 6.2-дюймовый Super AMOLED-дисплей без отверстий и вырезов. Он занимает 90.29% площади всей передней панели. Его цветовая гамма NTSC составляет 103%. По заявлению производителя, это один из лучших экранов в своём классе. Аппарат также оснастили под экранным сканером mTouch, который срабатывает за 0.2 секунды.

За производительность Meizu 16Xs отвечает процессор Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и режимом ускорения игр HyperGaming. Модификаций встроенного накопителя две: 64 ГБ или 128 ГБ. Аккумулятор в смартфоне на 4000 мАч с быстрой зарядкой mCharge на 18 Вт и портом USB-C. Есть также разъём для наушников, а вот NFC-чип, похоже, не завезли. По крайней мере, о нём ничего не сказали на презентации.

Фронтальная камера в смартфоне на 16 Мп с режимом AI Beautify Mode, функцией Face Unlock, поддержкой HDR+ и портретной съёмкой. Основная, в свою очередь, тройная. Первый модуль Samsung GM1 на 48 Мп со светосилой f/1.7, второй модуль сенсор глубины на 5 Мп, третий — широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 118.8 градусов. Работает аппарат на ОС Android 9 Pie, поверх которой установлена самая последняя версия фирменной оболочки FlyMe 7.3. В наличии будет три расцветки корпуса: Jade White, Black, Coral Orange и Atlantis Blue. За модификацию на 6/64 ГБ попросят $246, а за версию на 6/128 ГБ — $290.