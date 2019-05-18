Meizu 16Xs появился на изображениях с тройной камерой

Смартфон заметили в базе данных китайского регулятора TENAA. Аппарат, судя по фотографиям, очень похож на своего предшественника Meizu 16X, хотя одно отличие всё же есть — он получит основную камеру с тремя модулями.

Новинку также оснастят широкоформатным дисплеем без отверстий и вырезов. Фронтальную камеру установят на верхней рамке, а кнопки регулировки громкости и питания на правой боковой грани.

Подробности о смартфоне в TENAA пока нет, но по слухам, Meizu 16Xs оснастят AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, NFC-модулем для бесконтактных платежей Google Pay и процессором Snapdragon 712. Новинке также приписывают 6 ГБ оперативной памяти и две модификаций встроенного накопителя: 64 ГБ и 128 ГБ.