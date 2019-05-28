Meizu 16Xs полностью рассекречен за 4 дня до анонса

За считанные дни до анонса инсайдеры «слили» практически все характеристики новинки Meizu 16Xs.

Итак, смартфон получит 6,2-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2232×1080 пикселей. Похоже, Meizu решила закрыть глаза на модные «капельки» и круглые вырезы и добавила в дизайн порядком поднадоевшую «челку».

В ней расположилась 16-мегапиксельная фронтальная камера. При этом экран занимает 86,26% передней площади, поэтому минимальных рамок ждать не стоит.

Работает Meizu 16Xs на 8-ядерном процессоре Snapdragon 712 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Оперативной памяти 6 ГБ, встроенного хранилища — 64 либо 128 ГБ. Внутри установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки.

Основная камера здесь тройная, в отличие от Meizu 16s, у которого лишь два модуля. Основной сенсор — 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой f/1.7. Второй датчик — 8-мегапиксельный широкоугольный, третий — на 5 Мп. Обещают также оптическую стабилизацию.

Кроме того, новинка получит разъем USB Type-C, модем LTE, Bluetooth 5.0 и ОС Android 9.0 Pie с интерфейсом FlyMe. Габариты аппарата 152×74,4×8,35 мм, вес 162 грамма. Расцветка будет только одна — черная.

Получается, что 30 мая нам остается узнать только стоимость Meizu 16Xs.