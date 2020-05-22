Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition оценен в $1400

Компания Meizu представила коллекционное издание флагманского смартфона флагмана Meizu 17 Pro, который получил название Kiln Art Collector's Edition. Аппарат в версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти оценен в 1400 долларов, что делает его самым дорогим смартфоном в истории Meizu. Для сравнения, обычный Meizu 17 Pro в той же версии стоит 658 долларов, а за iPhone 11 Pro Max в Китае просят 1344 долларов. Почему данное издание получилось таким дорогим? Оно выполнено из керамики Ru – редкого вида глиняной посуды династии Сун. Помимо смартфона в комплект поставки вошла пиала для чая. Купить Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition можно будет уже 26 мая.

Комментарии и отзывы Meizu 17 Pro Kiln Art Collector's Edition
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