Meizu 17 готовится к релизу

Компания Meizu, если вы еще такую помните, длительное время была неким фаворитом на рынке доступных смартфонов из Китая, но в итоге проиграла гонку более крупным конкурентам, которые предложили более высокое качество продукции. Теперь компания хочет вернуться на рынок смартфонов со своим более крутым продуктом, который получил название Meizu 17. Это флагманский смартфон, у которого на лицевой стороне почти всю площадь занимает дисплей. Более того, производитель решил не делать вырез в дисплее под фронтальную камеру — он просто разместил ее над дисплеем на рамке. Это и правда выглядит довольно интересно, но мы понимаем, что никто не купил флагман просто за то, что у него интересная лицевая сторона. Пользователи хотят больше бонусов.