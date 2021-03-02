Meizu 18 Pro получит камеру от Samsung

Запуск серии Meizu 18 Pro не за горами — запуск устройства запланирован на завтра на 3 марта, и компания только что выпустила новый тизер для своего будущего флагмана сегодня. В новом тизере китайский производитель смартфонов демонстрирует систему камер своего устройства. Meizu 18 Pro имеет оптическую стабилизацию изображения SMA, которая аналогична той, что есть во флагманах Huawei Mate 30 Pro и P40 Pro. Эта система OIS разработана для смартфонов с системой с несколькими камерами. Кроме того, Meizu 18 Pro будет поставляться с 50-мегапиксельным датчиком изображения Samsung GN1, который поставляется с различными вариантами оптимизации для съемки при слабом освещении. Новый датчик поддерживает технологию Dual PD и Tetracell с пикселями 1,2 мкм.

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