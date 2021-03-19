Meizu 18 доступен для международной доставки

Компания Meizu объявила о том, что их смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro, которые уже появились в китайской продаже, теперь доступны для международной доставки. Версия Meizu 18 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценена в официальном магазине на AliExpress в 820 долларов. Впрочем, перед нами китайская версия с английским языком, а не полноценная глобальная версия.

Напомним, что Meizu 18 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Samsung Super AMOLED E4 с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR10+ и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 36 Вт, флеш-памятью UFS 3.1 и оперативной памятью LPDDR5, стереодинамиками, модулями Wi-Fi 6E и NFC, подэкранным сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп (OIS SMA), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телефото).