Meizu 18 и 18 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Meizu поделилась первыми официальными изображениями флагманских смартфонов Meizu 18 и Meizu 18 Pro, официальный релиз которых запланирован на 3 марта. По предварительным данным, Meizu 18 получит новенький процессор Snapdragon 870 (разогнанный Snapdragon 865), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флэш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11, аккумулятор ёмкостью 3910 мАч, а также тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Что до топового Meizu 18 Pro, он сможет похвастаться флагманским чипсетом Snapdragon 888, батареей на 4855 мАч и дисплеем Samsung E4 AMOLED разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц.