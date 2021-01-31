Meizu 18 с подэкранной фронталкой засветился на видео

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, изображен смартфон Meizu 18. Ролик интересен тем, что он демонстрирует смартфон с подэкранной фронтальной камерой и симметричными рамками вокруг дисплея. Ранее один из китайских регуляторов раскрыл существование моделей с кодовыми названиями M181Q и M191Q, которые оснащаются восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888 и батареями ёмкостью 4000 и 4500 мАч соответственно. Также стало известно, что в комплект поставки смартфонов не войдет адаптер питания.

Предыдущие слухи прочили Meizu 18 OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, перископный модуль в тыльной камере, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40-55 Вт.
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