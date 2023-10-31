Meizu 20 Classic появился в продаже

Компания Meizu дала старт китайским продажам смартфона Meizu 20 Classic, который был представлен около двух недель назад. Новинка обойдется в 423 и 464 доллара за версии с 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон оснащается 6,55-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 800 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 16 Мп (сверхширик) и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E 802.11 ax и Bluetooth 5.2, модулем NFC и разъемом USB Type-C.
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