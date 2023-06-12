Meizu 20 Infinity Unbounded Edition появился в продаже

Компания Meizu дала старт китайским продажам смартфона Meizu 20 Infinity Unbounded Edition, который был представлен еще в марте этого года. Напомним, что новинка оценена в 880, 1020 и 1190 долларов за версии с 12/256, 12/512 и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон оснащается титановым защитным стеклом с обеих сторон, гранями корпуса из алюминия и нержавеющей стали, 6,79-дюймовым 10-битным экраном LTPO AMOLED с кадровой частотой до 120 Гц, разрешением 3192:1368 точек и максимальной яркостью 1850 нит, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (OIS и датчик размером 1/1,56 дюйма), 12 Мп (телемодуль) и 12 Мп (сверхширик), сенсором dToF, селфи-камерой разрешением 32 Мп, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5x и флеш-памятью UFS 4.0.