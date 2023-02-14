Meizu 20 Pro показали на официальном рендере

Один из заслуживающих доверия инсайдеров на сайте Slashleaks поделился подробностями о флагманском смартфоне Meizu 20. По данным источника, аппарат оснастят флагманской 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 5 Мп, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой Flyme 10.

Другой информатор, небезызвестный Digital Chat Station, опубликовал официальный постер старшей модели Meizu 20 Pro. Отметим плоский дисплей с очень тонкими рамками, аккуратно расположенные модули основной камеры и врезанную в экран селфи-камеру.
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