Meizu 21 Note будет поддерживать 66-Вт зарядку

В сети появились новые подробности о смартфоне Meizu 21 Note, официальный релиз которого состоится уже через несколько дней. Утверждается, что аппарат получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Ранее китайский производитель подтвердил наличие OLED-дисплея с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, сдвоенной тыльной камеры в стиле Meizu 21, мощной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,2 ГГц и графикой Adreno 740, 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 5500 мАч, а также тыльной панели в чёрной или белой расцветках. Версия с 16/256 ГБ памяти будет стоить 385 долларов, а конфигурация с 16/512 ГБ обойдется в 415 долларов.