Meizu 21 Pro поступит в продажу за 560 долларов

Флагманский смартфон Meizu 21 был выпущен в конце 2023 года, однако компания так и не отправила в продажу профессиональную версию данного устройства (на самом деле профессиональных смартфонов не существует — это условное сокращение от Pro в названии). Но инсайдеры из Китая предполагают, что Meizu 21 Pro появится в продаже уже в феврале, сообщая некоторые интересные детали данного устройства. Например, компания, принадлежащая с недавних пор автопроизводителю Geely, представит устройство с обновлённой камерой, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Источник утверждает, что основная камера будет иметь сенсор на 50 Мп, также будет доступна ультраширокоугольная камера на 13 Мп и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и перископической линзой. Для сравнения, обычный Meizu 21 продаётся с основной камерой на 200 Мп, ультраширокоугольной камерой на 13 Мп и дополнительным датчиком на 5 Мп.

Комбинация из 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти также является улучшением по сравнению с базовой версией, которая появилась с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 и операционная система FlymeOS 10.5 с поддержкой FlymeAuto 4.0 — это информационно-развлекательная автомобильная система связи Meizu, совместимую с электрическим внедорожником Geely Lynk & Co 08. Стоимость флагмана при этом составит примерно 560 долларов, что достаточно доступно на фоне большинства конкурентов.