Meizu 21 Pro поступит в продажу за 560 долларов

Флагманский смартфон Meizu 21 был выпущен в конце 2023 года, однако компания так и не отправила в продажу профессиональную версию данного устройства (на самом деле профессиональных смартфонов не существует — это условное сокращение от Pro в названии). Но инсайдеры из Китая предполагают, что Meizu 21 Pro появится в продаже уже в феврале, сообщая некоторые интересные детали данного устройства. Например, компания, принадлежащая с недавних пор автопроизводителю Geely, представит устройство с обновлённой камерой, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Источник утверждает, что основная камера будет иметь сенсор на 50 Мп, также будет доступна ультраширокоугольная камера на 13 Мп и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и перископической линзой. Для сравнения, обычный Meizu 21 продаётся с основной камерой на 200 Мп, ультраширокоугольной камерой на 13 Мп и дополнительным датчиком на 5 Мп.

Комбинация из 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти также является улучшением по сравнению с базовой версией, которая появилась с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 и операционная система FlymeOS 10.5 с поддержкой FlymeAuto 4.0 — это информационно-развлекательная автомобильная система связи Meizu, совместимую с электрическим внедорожником Geely Lynk & Co 08. Стоимость флагмана при этом составит примерно 560 долларов, что достаточно доступно на фоне большинства конкурентов.
OnePlus Ace 2 Pro вышел в России по высокой цене …
Отечественный ритейлер DNS выпустил в российскую продажу смартфон OnePlus Ace 2 Pro, который оценен в 858…
В iPhone 16 появится новая кнопка на корпусе…
Совсем недавно компания Apple представила смартфон iPhone 15 Pro с совершенно новой кнопкой действия, зам…
Смартфон Huawei P70 Art показали на рендере …
Известный достоверными утечками инсайдер Rodent950 опубликовал первое изображение смартфона Huawei P70 Ar…
Nubia Z60 Ultra сразу стал бестселлером …
Китайский информатор Ice Universe раскрыл подробности об успехах смартфона Nubia Z60 Ultra, который сегод…
Флагман iQOO 12 показали на пресс-рендерах …
Бренд iQOO опубликовал официальные изображения флагманского смартфона iQOO 12, официальный релиз которого…
Смартфоны серии Honor 100 установили рекорд продаж …
Компания Honor похвасталась успехами смартфонов Honor 100 и Honor 100 Pro, которые вчера стали доступны д…
Huawei готовит к релизу новый флагманский процессор Kirin 90…
Сегодня зарубежные инсайдеры опубликовали слух о том, что компания Huawei разрабатывает новый флагманский…
В Android 14 добавили новую функцию экономии ресурсов…
Сегодня западные журналисты сообщили о том, что операционная система Android 14 обладает функцией, котора…
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor