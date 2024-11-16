Meizu 22 может выйти в следующем году

Флагманский смартфон Meizu 21 вышел почти год назад, а дата выхода следующего поколения до сих пор неизвестна. Сегодня свежей информацией о перспективах устройства поделился известный инсайдер Digital Chat Station. Утверждается, что в этом году смартфон ждать не стоит. В компании еще не определились с характеристиками и с итоговым названием.

Напомним, что вполне актуальный Meizu 21 оснащается 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1800 нит, поддержкой HDR10+ и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, системой охлаждения площадью 37 345 мм2, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпусом толщиной 7,9 мм и массой 198 г., селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung S5KHP3 с оптической системой стабилизации), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), а также RBG-вспышкой.