Meizu M6T полноэкранный смартфон

Meizu выпустит смартфон с двойной камерой. В наличии 2/3 или 4 Гб памяти системной и 16/32 либо 64 Гб внутренней (использование карт microSD до 128 Гб), селфи-камера на 8 Мп, модули Bluetooth 4.1, 4G VoLTE, Wi-Fi, приемник GPS+ГЛОНАСС, АКБ на 3300 мА/ч, сканер отпечатков пальцев, два SIM-слота.Новинка базируется на 8-ядерном (1,5 ГГц) чипе MediaTek MT6750 и оснащена экраном HD+ (720 x 1440 точек) в 5,7 дюйма по диагонали. В роли ОС - Android 7.0 Nougat, которую дополняет надстройка Flyme OS 6.2.О стоимости пока не известно.