Meizu M6s не удивил

Дебют мобильного телефона Meizu M6s стал для многих большой неожиданностью, но, в целом, фурора не произвел. Причина весьма простая - железо гаджета не удивило вообще, дизайн остался прежним, за исключением мелких изменений, характеристики дисплея вообще разочаровали. Когда ждешь от компании крутого релиза, а первым гаджетом 2018 года стает продукт с разрешением дисплея 1440 на 720 точек, то как-то не очень вдохновляешься. Хотя, компания, конечно, работает в правильном направлении и за 160 баксов, а именно столько стоит данный продукт в базовой комплектации, мы получаем просто шикарное устройство. Конечно, конкурентов у него предостаточно, но если вы уж хотите купить гаджет от известной компании, то выбор у вас не очень то и велик. Теперь будем ждать цены для России и тогда уже поговорим о конкуренции.