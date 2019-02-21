Meizu Note 9 представят 6 марта

Через свой аккаунт в Weibo производитель смартфонов Meizu сообщил, что предстоящий Note 9 «упадет» 6 марта.

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым Full HD + экраном и Snapdragon 675 SoC. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, а объем хранилища - 64 ГБ или 128 ГБ. Note 9, также ожидаемый на некоторых рынках как Meizu M9, будет иметь ОС Flyme 7 на базе Android Pie. Как диктует тренд, оснавная камера будет 48 Мп в сочетании с датчиком глубины 5 Мп, а фронтальная с разрешением 20 Мп. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.