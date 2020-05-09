Meizu анонсировала флагманы Meizu 17 и 17 Pro

Стартовали предзаказы новых смартфонов компании Meizu. Флагманы Meizu 17 и 17 Pro представлены в новом дизайне. Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 865 SoC. Обе модели имеют 6,6 дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц.

От 8 Гб и до 12 Гб оперативной памяти в зависимости от комплектации, а также 128 Гб или 256 Гб хранилища. Meizu 17 и 17 Pro оснащены ОС Andriod 10 с FlymeOS. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

Дополнительные функции: датчик отпечатков пальцев расположен на экране, беспроводное соединение Wi-Fi 802.11a, BT, NFC, GPS, Glonass. Версия Pro поддерживает быструю беспроводную зарядку 27 Вт.

Meizu 17 доступен в конфигурации 8 Гб + 128 Гб по цене 522 доллара или 8 Гб + 256 ГБ по цене 564 доллара. Meizu 17 Pro поставляется в конфигурациях 8 Гб + 128 Гб по цене 606 долларов или 12 Гб + 256 ГБ по цене 663 доллара.
Комментарии и отзывы Meizu 17 и 17 Pro
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадомОбзор плюсов и минусов vivo Nex 3 5G 8/256Gb. Долгоиграющий флагман с экраном-водопадом
Предварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорогоПредварительный обзор Vivo Y91C 2020. Стильно и недорого
Обзор плюсов и минусов Honor 20s. Достойный смартфон среднего уровняОбзор плюсов и минусов Honor 20s. Достойный смартфон среднего уровня
Новости:
Huawei увеличила продажи в Китае на 6% в период спада рынка

Согласно отчету Counterpoint Research, в Китае за первый квартал продажи смартфонов снизились на 22%, по...
Redmi K30i на первых снимках

На просторах интернета появились официальные изображения смартфона Redmi K30i, которые указывают на то, ч...
Представлен смартфон Redmi Note 9

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 9, который оценен в 200 долларов. Нов...
Лучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLifeЛучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLife
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытиемОбзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK). Игровой коврик с твердым покрытием
Обзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлениемОбзор HIPER TWS Brise V2. Беспроводные наушники с сенсорным управлением
Лучший 4К-монитор. Samsung U28E590DЛучший 4К-монитор. Samsung U28E590D
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
LG Q51 получит тройную камеру и процессо...
LG Q51 получит тройную камеру и процессоКомпания LG анонсировала новый бюджетный смартфон LG Q51. ...
Видеоигра Close To The Sun использует иг...
Видеоигра Close To The Sun использует игВидеоигра Close To The Sun построена на игровом движке Unreal Engine 4. Игра доступна для ПК в магазине S...
Защищаем Huawei Honor 8A Pro от царапин...
Защищаем Huawei Honor 8A Pro от царапинДостаточно часто нас спрашивают о том, какой ...
Смартфон Huawei P40 Lite готовится к рос...
Смартфон Huawei P40 Lite готовится к росРоссийское подразделение Huawei выпустило тизер, посвященный скорому выходу смартфона Huawei P40 Lite на ...
Deepcool Matrexx 55 Mesh PWM 2F очень бо...
Deepcool Matrexx 55 Mesh PWM 2F очень боПроизводителям компьютерных корпусов довольно тяжело как-то удивить своих потенциальных покупателей, так ...
Компьютерную игру For the King можно пол...
Компьютерную игру For the King можно полFor the King это солянка жанров, в игре присутствуют элементы стратегии, пошаговая боевая система и прикл...
Представлен недорогой смартфон Nokia 5.3...
Представлен недорогой смартфон Nokia 5.3Компания HMD Global представила смартфон Nokia 5.3, который относится к сегменту среднебюджетных устройст...
Samsung Galaxy M40 получила обновление д...
Samsung Galaxy M40 получила обновление дКомпания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 10 для бюджетного смартфона Samsung...
В сеть утекли характеристики Galaxy M31...
В сеть утекли характеристики Galaxy M31В просторах интернета опубликовали подробные спецификации и качественные изображения нового бюджетного см...
Игровой движок Unreal Engine 4.25 будет ...
Игровой движок Unreal Engine 4.25 будет Новые консоли Xbox Series X и PlayStation 5 в данный момент используют стандартный игровой движок Unreal ...
Пользователи PS4 и Xbox One в PUBG могут...
Пользователи PS4 и Xbox One в PUBG могутНовая функция Cross Party Play позволит игрокам PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One приглашать дру...
Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV ...
Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV Китайская компания Xiaomi раскрыла дату продаж и цену смарт-телевизоров Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro. ...
Обзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентацийОбзор Trust Kazun Aluminium (23333). Беспроводная указка для презентаций
Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушникиОбзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники
Обзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерамиОбзор Lenovo K10 Plus 4/64GB. Доступный смартфон с тремя камерами
Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4Seagate Game Drive for PS4 2 ТБ. Лучший внешний диск для PlayStation 4
Обзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуковОбзор Philips 241B7QUBHEB. Лучший 24-дюймовый монитор для ноутбуков
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor