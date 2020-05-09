Meizu анонсировала флагманы Meizu 17 и 17 Pro

Стартовали предзаказы новых смартфонов компании Meizu. Флагманы Meizu 17 и 17 Pro представлены в новом дизайне. Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 865 SoC. Обе модели имеют 6,6 дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 90 Гц.

От 8 Гб и до 12 Гб оперативной памяти в зависимости от комплектации, а также 128 Гб или 256 Гб хранилища. Meizu 17 и 17 Pro оснащены ОС Andriod 10 с FlymeOS. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч.

Дополнительные функции: датчик отпечатков пальцев расположен на экране, беспроводное соединение Wi-Fi 802.11a, BT, NFC, GPS, Glonass. Версия Pro поддерживает быструю беспроводную зарядку 27 Вт.

Meizu 17 доступен в конфигурации 8 Гб + 128 Гб по цене 522 доллара или 8 Гб + 256 ГБ по цене 564 доллара. Meizu 17 Pro поставляется в конфигурациях 8 Гб + 128 Гб по цене 606 долларов или 12 Гб + 256 ГБ по цене 663 доллара.