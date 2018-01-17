Meizu анонсировала смартфон среднего уровня M6s

Состоялся анонс смартфона Meizu M6s. Новинка получила 5,7-дюймовый экран с разрешением 1440 * 720 пикселей. В основе устройства лежит новейший мобильный процессор Samsung Exynos 7872. В оснащение входит 16-мегапиксельная основная камера с максимальной диафрагмой f/2,0 и двойной светодиодной вспышкой. Во фронтальной части установлена камера на основе 8-мегапиксельного датчика. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1.2 Nougat. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.2. Приобрести новинку Meizu M6s можно за 190 долларов США.