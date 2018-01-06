Meizu mblu S6 с хорошей характеристикой

Meizu тоже выпустила новый смартфон с хорошей характеристикой. Модель в золотом цвете с логотипом mblu на задней поверхности и относительно узкими рамками вокруг 5,7” дисплея (данные из той же TENAA, опубликованные чуть раньше). Еще одна подтвержденная деталь – сканер отпечатка пальца на правом торце, под кнопкой питания. На противоположной стороне нашли свое место качелька громкости и слот для SIM-карт. Прочие характеристики пока на уровне слухов: чипсет Exynos 7872, до 4 ГБ ОЗУ и до 64 ГБ ПЗУ, 12-Мп и 5-Мп камеры и Android 7.1.2 Nougat с Flyme OS.