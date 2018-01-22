Meizu не откажется от MediaTek

Недавно появилась информация о том, что компания Meizu планирует отказаться от использования чипсетов MediaTek, так как Qualcomm предлагает более выгодные решения с большей производительностью и более высокой надежностью. Сегодня компания опровергла данную информацию - по заявлениям, исходящим из официального источника, процессоры MediaTek будут оставаться в смартфонах этого производителя, просто во флагманских смартфонах производитель хочет поэкспериментировать с процессорами и моделями, дабы получить наиболее оптимальный вариант. Так что ,если вы большой фанат MediaTek и надеялись, что китайская компания будет выпускать гаджеты на этом процессоре, то в самое ближайшее время должны что-то интересное анонсировать. Все же, отказаться от дешевых процессоров этой компании весьма и весьма проблематично.