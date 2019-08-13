Meizu покажет флагман 28 августа

Примерно неделю назад появилась информация о том, что компания Meizu увольняет около 40 процентов своих сотрудников, закрывает фирменные магазины и сокращает затраты на разработку и исследования. Обычно это говорит о том, что у компании большие проблемы и ради экономии средств нужно пойти на такие жестокие меры. Теперь же в сети появилась точная информация о том, что уже 28 августа производитель планирует выпустить в продажу свой новый флагман под названием 16s Pro. Проблема лишь в том, что пользователи точно не захотят отдавать свои деньги за гаджет, чья поддержка в будущем висит на волоске. Весьма вероятно, что продажи новинки не будут такими уж впечатляющими по этой причине. Но, будем ждать анонса и поговорим о гаджете.