Meizu получат новую Flyme 7.3

Новое программное обеспечение сначала получат смартфоны, предназначенные для китайских потребителей. В версии 7.3 ожидается новое меню для осуществления бесконтактной оплаты, внедрена функция Android Beam, появился новый режим для геймеров.Вскоре обновленная прошивка под названием Flyme 7.3 будет доступна обладателям смартфонов бренда. Вчера был обнародован список аппаратов, чья прошивка будет обновлена в первую очередь. Meizu завоевала у пользователей высокий уровень доверия. Ее продукция ценится за качество исполнения, стильный дизайн и хорошую производительность. Недовольство потребителей вызывает фирменный софт. Он не отличается стабильностью в работе. Кроме того, обновления с исправлением ошибок и введением новых функций выходят довольно редко, особенно это касается международных релизов.О стоимости новинки пока неизвестно.