Meizu представила доступный смартфон Blue 20

Некоторое время назад компания Meizu ушла из бизнеса смартфонов, но, как бы это парадоксально не звучало, с тех пор компания выпустила уже два новых смартфона. А с сегодняшнего дня их три. Дело в том, что сегодня производитель представил смартфон Meizu Blue 20 — бюджетное устройство с процессором Unisoc T765, который является крайне слабым решением самого доступного сегмента на рынке. Цена смартфона пока что неизвестна, так как смартфон ещё не поступил в официальную продажу, но можно смело предположить, что гаджет будет недорогим. Известно лишь то, что в продажу попадут две конфигурации — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Сам процессор при этом поддерживает 5G и предоставляет все необходимые функции на базе искусственного интеллекта, хотя это звучит немного странно для настолько доступного гаджета.

Но да, в данном смартфоне есть чат-бот и функция генерации текстов с помощью искусственного интеллекта, а камера смартфона не обязательна для генерации изображений, так как в любой момент можно попросить искусственный интеллект сгенерировать изображение и получить достаточно качественный, по словам производителя, контент. А на фронтальной стороне смартфона расположен дисплей диагональю 6,52 дюйма с частотой обновления 90 Гц с вырезом для селфи-камеры. Всё это в целом выглядит достаточно неплохо, но хотелось бы для начала узнать цену новинки, потому что от этого зависит то, насколько гаджет сможет конкурировать с другими устройствами на рынке в своём сегменте.