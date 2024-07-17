Meizu представила доступный смартфон Blue 20

Некоторое время назад компания Meizu ушла из бизнеса смартфонов, но, как бы это парадоксально не звучало, с тех пор компания выпустила уже два новых смартфона. А с сегодняшнего дня их три. Дело в том, что сегодня производитель представил смартфон Meizu Blue 20 — бюджетное устройство с процессором Unisoc T765, который является крайне слабым решением самого доступного сегмента на рынке. Цена смартфона пока что неизвестна, так как смартфон ещё не поступил в официальную продажу, но можно смело предположить, что гаджет будет недорогим. Известно лишь то, что в продажу попадут две конфигурации — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Сам процессор при этом поддерживает 5G и предоставляет все необходимые функции на базе искусственного интеллекта, хотя это звучит немного странно для настолько доступного гаджета.

Но да, в данном смартфоне есть чат-бот и функция генерации текстов с помощью искусственного интеллекта, а камера смартфона не обязательна для генерации изображений, так как в любой момент можно попросить искусственный интеллект сгенерировать изображение и получить достаточно качественный, по словам производителя, контент. А на фронтальной стороне смартфона расположен дисплей диагональю 6,52 дюйма с частотой обновления 90 Гц с вырезом для селфи-камеры. Всё это в целом выглядит достаточно неплохо, но хотелось бы для начала узнать цену новинки, потому что от этого зависит то, насколько гаджет сможет конкурировать с другими устройствами на рынке в своём сегменте.
iPhone 17 представят сразу в четырёх исполнениях…
Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что компания Apple в ближайшем будущем представит новую…
Huawei Mate X5 продаётся лучше всех складных смартфонов в ми…
Если верить свежему отчёту, опубликованному аналитическим агентством Counterpoint Research, в первом квар…
Бренд TECNO представил смартфоны серии CAMON 30…
Сегодня бренд смартфонов и различных умных гаджетов TECNO официально сообщил о старте продаж нового покол…
Realme GT6 получит три номерных обновления Android…
Компания Realme раскрыла новые подробности о смартфоне Realme GT6, официальный релиз которого состоится у…
Realme GT7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 4 …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне realme GT7 Pro, релиз ко…
Redmi 13 5G оценили в 167 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi 13 5G, которая обойдется на дебю…
iPhone 17 Plus получит уменьшенный дисплей…
Современный смартфон iPhone 15 Plus имеет диагональ дисплея в 6,7 дюйма, как и iPhone 15 Pro Max. Это дос…
Xiaomi готовится к релизу складного смартфона Mix Flip…
Судя по информации надёжных источников, китайская компания Xiaomi готовится к запуску своего первого скла…
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor