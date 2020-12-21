Meizu рекламирует Android 11 для своих смартфонов

Meizu - один из старейших китайских производителей смартфонов. Для тех, кто не знает, телефоны бренда используют Flyme , тяжелую оболочку Android.

Смартфоны бренда Meizu используют Flyme, тяжелую оболочку Android. Компания печально известна тем, что обновила базовую версию Android очень поздно, но к счастью, это может скоро измениться. Официальный аккаунт Flyme на Weibo опубликовал тизер, согласно ему, компания Meizu скоро представить операционную систему Android 11 для своих флагманских смартфонов - Meizu 17 и Meizu 17 Pro.
Комментарии и отзывы Meizu Android 11
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