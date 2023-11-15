Meizu сравнили экран Meizu 21 с iPhone 15 Pro

Компания Meizu поделилась первым изображением флагманского смартфона Meizu 21, который еще не был представлен официально. Производитель подтвердил диагональ плоского дисплея – 6,55 дюйма. Также было опубликовано сравнительное изображение толщины рамок у Meizu 21, iPhone 15 Pro и Xiaomi 14. Рамки у Xiaomi получились самыми тонкими, хоть и не одинаковыми со всех сторон, а рамка у флагмана Meizu чуть тоньше, чем у iPhone 15 Pro.

Что до технических характеристик, Meizu 21 приписывают наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 50-Мп основной камеры с оптической стабилизацией изображения, батареи ёмкостью 4800 мАч и поддержки 80-Вт проводной быстрой зарядки.