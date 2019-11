В ноябре 2019 года будет доступно обновление Flyme 8.0.0.0A для следующих устройств: Meizu 16s Pro, Meizu 16s, Meizu 16X, Meizu 16th, Meizu 16th Plus, Meizu 15, Meizu 15 Plus, PRO 7, PRO 7 Plus, Meizu M6 Note.

Размер обновления составляет 2,84 ГБ. Операционная система Flyme 8 была анонсирована в августа вместе с новым смартфоном Meizu 16S Pro. Новая версия пользовательского интерфейса будет выпущена для 27 моделей Meizu.