OpenAI заработала 10 миллиардов долларов за год

Согласно последним данным, компания OpenAI, которая начинала свой путь как некоммерческая организация, уже достигла годовой выручки в размере 10 миллиардов долларов, а к 2029 году ставит перед собой цель выйти на уровень 125 миллиардов долларов. Такой рост был достигнут за весьма короткий срок, во многом благодаря стремительному распространению ChatGPT. Инструмент активно используется в самых разных сферах — в том числе там, где ранее ИИ считался малоэффективным. Сегодня у OpenAI около 500 миллионов активных пользователей в неделю и около 3 миллионов корпоративных клиентов по всему миру.

С такими показателями компания уже давно перестала быть просто исследовательской лабораторией. Основные источники дохода — подписки на ChatGPT, корпоративные и образовательные решения, а также доступ к API. Это говорит о широком распространении технологии как среди частных пользователей, так и в бизнес-среде. Достигнуть такого уровня за менее чем три года — серьёзное достижение, особенно если учесть масштабные инвестиции компании в найм сотрудников, обучение моделей и запуск новых продуктов. Цель в 125 миллиардов к 2029 году звучит амбициозно, но учитывая текущую динамику, она выглядит вполне реалистично. Всё же на сегодняшний день чат-боты используются буквально везде, они стали частью бизнеса и повседневной жизни человека. И чем больше ИИ будет внедряться в нашу с вами жизнь, тем больше денег будут зарабатывать такие крупные компании, как OpenAI.