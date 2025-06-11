OpenAI заработала 10 миллиардов долларов за год

С такими показателями компания уже давно перестала быть просто исследовательской лабораторией. Основные источники дохода — подписки на ChatGPT, корпоративные и образовательные решения, а также доступ к API. Это говорит о широком распространении технологии как среди частных пользователей, так и в бизнес-среде. Достигнуть такого уровня за менее чем три года — серьёзное достижение, особенно если учесть масштабные инвестиции компании в найм сотрудников, обучение моделей и запуск новых продуктов. Цель в 125 миллиардов к 2029 году звучит амбициозно, но учитывая текущую динамику, она выглядит вполне реалистично. Всё же на сегодняшний день чат-боты используются буквально везде, они стали частью бизнеса и повседневной жизни человека. И чем больше ИИ будет внедряться в нашу с вами жизнь, тем больше денег будут зарабатывать такие крупные компании, как OpenAI.