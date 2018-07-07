Meizu выпустила смартфон с мощным аккумулятором

Компания Meizu выпустила смартфон с хорошими функциями. . Девайс получил хорошие отзывы потребителей, что было очень важно после разочарования от модельного ряда Meizu Pro 7. В своем ценовом сегменте смартфон M6 Note быстро завоевал популярность. Напомним, первоначальная стоимость конфигурации 3 ГБ ОЗУ + 16 ГБ флэша.Аппарат был снабжен приличной двойной камерой, его схема базировалась на мобильном чипсете Snapdragon 625. Кроме того, гаджет оснастили мощной батареей на 4000 мАч и селфи-камерой с оптикой на 16 МП.О стоимости пока не известно.