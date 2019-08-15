Meizu выпустит смартфон на Snapdragon 855 Plus

Некоторое время назад все практически похоронили компанию Meizu, так как она уволила более сорока процентов сотрудников, закрыла тьму офисов и магазинов. Но, как оказалось, производить все еще пытается вернуть себе былую славу и даже готовит к релизу смартфон Meizu 16s Pro, который будет работать на процессоре Snapdragon 855 Plus. Это крайне мощное решение, которое позволяет запускать абсолютно любые игры и наслаждаться их возможностями. Новый смартфон уже замечен в бенчмарке и его релиз остается лишь вопросом времени. Будем надеяться, что смартфон получится очень крутым и мы не потеряем очередного игрока на рынке смартфонов. Если же Snapdragon 855 Plus не поможет будущему флагману, то можно смело забывать о Meizu и все тут.