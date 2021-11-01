Мерцание дисплея на Google Pixel 6 официально подтвердили

Тем временем производитель дал следующие инструкции: «Чтобы этого не произошло, при выключенном питании не нажимайте и снова нажимайте кнопку питания. Когда вы хотите использовать телефон, удерживайте кнопку питания нажатой достаточно долго, чтобы включить его». Google добавил, что это не «проблема с аппаратным обеспечением телефона», то есть обновление программного обеспечения решит эту проблему. При этом ноябрьский патч был выпущен сегодня, и основное его направление — это настройка панели быстрых настроек интернета. Таким образом, на устранение проблем с мерцанием потребуется еще месяц или около того. Поскольку Pixel 6 является первым смартфоном Google с собственным процессором Tensor, мы надеемся, что мы не увидим серьезных проблем с оборудованием.