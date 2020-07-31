Мероприятие CES 2021 пройдет в режиме онлайн-трансляции

COVID-19 продолжает оказывать свое влияние на ситуацию в мире. Крупные выставки закрыты и перешли в формат онлайн-трансляции. Такое же решение приняли организаторы мероприятия CES. Международное событие должно было состоятся в январе в Лас-Вегасе. Официальное объявление было опубликовано на сайте мероприятия. CES является мировой площадкой для демонстрации новейших технологий и инноваций. Цифровой формат события CES позволит объединить весь мир и продемонстрировать технологичные решения и новые продукты известных компаний. Организаторы пообещали, что CES 2022 пройдет в привычном формате.

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