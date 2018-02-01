Metallic Plus от creative

Компания Creative выпустила портативные акустические системы Metallix Plus и Metallix.

Модель Metallix Plus наделена двумя 1,7-дюймовыми динамиками и пассивным излучателем. Утверждается, что устройство обеспечивает звук с насыщенными низкими частотами. Для подключения к источнику сигнала служит Bluetooth 4.2; радиус действия достигает 10 метров. Для формирования пространственного звучания можно использовать в связке две акустические системы Metallix Plus. Предусмотрена защита от влаги по стандарту IPX5. Габариты составляют 170 × 47 × 54 мм, вес — 385 граммов.

Касательно модели Metallix, она представляет собой устройство в цилиндрическом корпусе с размерами 75 × 67 мм, а вес равен 205 граммам. Устройство оборудовано контроллером Bluetooth 4.2 для получения сигнала от внешнего источника. Кроме того, есть встроенный FM-тюнер. Плюс к этому поддерживается воспроизведение музыки с карты microSD.На корпусе обеих новинок имеются кнопки управления. Предусмотрен стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 24 часов.

Эти устройства уже доступны для заказа по цене соответственно 50 и 30 долларов США.