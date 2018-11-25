MevoFit запускает фитнес-трекеры исключительно для женщин

2018-11-25, Автор - Anna; Продукт - MevoFit Slim, MevoFit Slim + HR; [62]
MevoFit выпустила эксклюзивные женские фитнес-трекеры MevoFit Slim и MevoFit Slim + HR. Они имеют премиальный и тонкий дизайн и стильное изогнутое стекло. Ремни доступны в нескольких цветах.

Mevofit Slim устойчивы к воде и оснащены спортивным сенсорным дисплеем OLED с диагональю 0,87 дюйма. Аккумулятор прослужит 7 дней. Mevofit Slim поставляется функцией отслеживания овуляции, советами диетологов и фитнес-тренеров для будущих мам.

Также имеется встроенный трекер для подсчета шагов, сжигания калорий и отслеживания сна. Главное отличие моделей, в Mevofit Slim + HR есть встроенный оптический датчик сердцебиения.

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