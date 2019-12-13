Mi 8 Lite и Mi Max 3 получили бету MIUI 11 с Android 10

Китайская компания Xiaomi запустила бета-тестирование Android 10 на смартфонах Xiaomi Mi 8 Lite и Mi Max 3.

Бету прошивку получают только владельцы Китай. Когда выйдет глобальный и стабильный релиз не известно, но можно предположить что в 2020 году.

Обновление вышло с номером сборки 9.12.4. В обновлении разработчики в основном поработали над оптимизацией системы, также обновление получила все нововведения MIUI 11: темную тему, улучшенную анимацию, новые жесты управления и так далее. Кроме всего этого разработчики еще обновили раздел с разрешениями, а также расширили настройки безопасности и местоположения.