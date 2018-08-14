Mi 8 Youth Edition презентация нового смартфона

Новый вариант Mi 8 будет иметь в своем арсенале 8 ГБ ОЗУ, а объем энергонезависимой памяти составит 128 ГБ. Эксперты полагают, что производитель установит на новый гаджет более мощный аккумулятор. Текущая модель имеет батарею емкостью 3400 мАч.Сейчас вендор решил расширить модельный ряд версией Mi 8 Youth Edition. По слухам, электронная начинка устройства основана на новейшем 8-ядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 710, развивающем частоту 2,2 ГГц. За графику отвечает компонент Adreno 616.Экран Mi 8 имеет размер диагонали 6,21 дюйма и обеспечивает четкость изображения 2248 × 1080 точек. В верхней части дисплея имеется вырез, где размещена селфи-камера разрешением 20 МП. Главная камера оснащена оптическими сенсорами по 12 МП.О стоимости смартфона пока неизвестно.