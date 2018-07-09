Mi A2 смартфон с хорошими функциями

Компания Xiaomi выпустит смартфон среднего класса. На тыльной панели находится сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев. Девайс имеет массу 168 граммов и размеры 158,7 × 75,4 × 7,3 мм. Емкость батареи не слишком отличается от стандартной и составляет 3010 мАч.Дисплей девайса получил размер 5,99 дюйма и четкость изображения 2160 х 1080 пикселей. На тыльной стороне корпуса расположена основная камера, представленная двумя модулями оптики на 12 МП и 20 МП. Камера для селфи оснащена сенсором с разрешением 20 МП.Электронная схема собрана на базе 8-ядерного мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 660, способного держать частоту 2,2 ГГц. Графикой управляет компонент Adreno 512. Стоимость смартфона составит 185 долларов.