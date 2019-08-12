Mi A3, смартфон нового поколения Android One от Xiaomi, скоро появится в Индии. Mi A3 является преемником Mi A2, который был выпущен в Индии в августе прошлого года. Смартфон работает под управлением Android Pie "из коробки" вместе со стандартным интерфейсом - вместо того, чтобы предлагать любой пользовательский скин поверх Android.

Дата запуска в Индии и информация о цене Mi A3 пока не сообщаются. Однако ожидается, что цена будет соответствовать заявленной в Испании.

В прошлом месяце Xiaomi привезла Mi A3 в Испанию по цене от 249 евро (примерно 19 900 рупий) за вариант объемом 64 ГБ. Существует также вариант хранения объемом 128 ГБ, стоимость которого составляет 279 евро (примерно 22 200 рупий).

Mi-A3 с двумя SIM-картами (Nano) работает под управлением Android 9 Pie и оснащен 6,08-дюймовым дисплеем HD + (720x1560 пикселей) AMOLED с соотношением сторон 19,5: 9 и насечкой в ​​виде капли воды. Существует также датчик отпечатков пальцев на дисплее. Под капотом телефон имеет восьмиъядерный процессор Snapdragon 665 SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти.

Mi A3 оснащен трехкамерной камерой заднего вида, которая включает 48-мегапиксельный первичный датчик с объективом f / 1,79, 8-мегапиксельный вторичный датчик с широкоугольным объективом f / 1,79 с углом обзора 118 градусов и 2 -мегапиксельный третичный датчик для измерения глубины. В смартфоне Android One также установлена ​​32-мегапиксельная селфи-камера с объективом f / 2.0.

Mi A3 имеет 64 ГБ и 128 ГБ вариантов встроенной памяти, которые можно расширять с помощью карты microSD. На передней панели подключения телефон имеет 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS / A-GPS, USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.