Mi MIX 4 выйдет уже в этом месяце

Xiaomi работает над своим новым флагманским смартфоном в линейке Mi MIX, и бренд готов к запуску Mi MIX 4 в конце этого месяца. Ранее слухи указывали на то, что устройство может работать под управлением MIUI 13, но эти утверждения были опровергнуты компанией. Ван Хуа из отдела по связям с общественностью Xiaomi сказал, что разработчики все еще работают над доработкой или полировкой последней версии программного обеспечения MIUI, то есть MIUI 13, и пройдет некоторое время, прежде чем новая версия будет официально выпущена. Это подтверждает, что грядущий Mi MIX 4 будет работать с существующим пользовательским интерфейсом MIUI 12.5 на основе операционной системы Android 11. Ранее Digital Chat Station также заявила, что телефоны Xiaomi в обозримом будущем будут поставляться с MIUI 12.5 из коробки, включая Mi MIX 4.

Судя по отчетам, грядущий флагманский смартфон серии MIX под кодовым названием Odin будет оснащен 6,67-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем Full-HD+ с высокой частотой обновления. Он также будет оснащен датчиком отпечатков пальцев под дисплеем. Работать устройство будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888+ в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ памяти UFS 3.1. На тыльной стороне смартфона будет расположена система из трёх камер. Скорее всего, система будет иметь 50-мегапиксельный датчик основной камеры Samsung GN1, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 48-мегапиксельный телеобъектив. Утверждается, что устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 120 Вт.