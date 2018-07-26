Mi Max 3 самый большой смартфон

Предусмотрены адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, поддержка 4G VoLTE, порт USB-C, приемник GPS, аккумулятор на 5500 мА/ч (ускоренная зарядка Quick Charge 3.0, возможность заряжать другие гаджеты), сканер пальцевых отпечатков, два SIM-слота, пара громкоговорителей и аудио-разъем (3.5 мм). Отдельно сообщается о поддержке модной технологии ИИ у сдвоенной основной (12 + 5 Мп) и 8-мегапиксельной лицевой камер.В сравнении с предыдущей моделью, дисплей стал на 19 % ярче, на 50 % контрастнее и на 17 % мощнее по цветовому охвату. Присутствуют функции «картинка в картинке» и разделения экрана. О стоимости пока неизвестно.