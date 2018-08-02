Mi Note выпустил новинку

По внешнему виду девайс похож на флагман Mi 8 Explorer Edition. О его технических данных почти ничего неизвестно. Отдельные детали проясняют непроверенные слухи и инсайдерские утечки. Одна из них указывает, что новый смартфон от Xiaomi будет собран на базе новейшего процессора Snapdragon 710. Но в таком случае новинка будет идентична по параметрам модели Mi 8 SE.Изначально модельный ряд аппаратов Mi Note, производимых китайской компанией Xiaomi, серьезно уступал показателям топовых смартфонов вендора. Но, начиная с 2017 года, политика компании изменилась, и смартфон Mi Note 3 представлял собой немного упрощенный вариант флагмана Mi 6. Сетевые инсайдеры сообщили о появлении на портале регулятора TENAA модели с кодовым номером M1807EBA. Эксперты полагают, что за этим названием скрывается смартфон Mi Note новой генерации. Стоимость смартфона составит 360 долларов.